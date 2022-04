Obras no centro da cidade serão retomadas efetivamente nesta quarta-feira - Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/04/2022 16:22

São João da Barra - Um dia após a prefeita Carla Machado ter renunciado ao cargo, para concorrer às eleições deste ano, São João da Barra (RJ) ganha aspecto diferente, no centro da Cidade, com mudança no trânsito, para realização de obras.

A prefeitura anuncia a sequência em um trabalho de manutenção de vias públicas – que teria sido iniciado no dia 21 de fevereiro deste ano – com recapeamento na Avenida São Benedito, a principal da região central. O início dos trabalhos está previsto para esta quarta-feira (6), às 7h.

A empresa Visão Construtora – apontada como vencedor do processo licitatório - foi contratada para execução dos serviços, que, segundo nota postada no portal do governo, será fiscalizada pela Secretaria de Obras e Serviços.

O secretário, Jorge Hissa, informa que houve necessidade de fechamento da rua e o trânsito para veículos permanecerá interrompido até que o serviço seja concluído. “A previsão é de que o recapeamento seja concluído provavelmente ainda nesta quarta-feira, dia para que o tráfego volte à normalidade”.

A Secretaria de Obras orienta que, “com a mudança no trânsito, carros, caminhões, motos e bicicletas não poderão ficar estacionados e os moradores deverão retirar os veículos da garagem momentos antes, caso haja necessidade de utilização”.

Esta é a primeira ação no setor de obras públicas depois que a vice-prefeita, Carla Caputi, assumiu a titularidade. O serviço inicia com limpeza da rua, aplicação de massa asfáltica quente e compactação do material com rolo compactador.

Embora haja muita reclamação sobre as condições de várias ruas de bairros e próximas da região central do município, a prefeitura diz que vem atuando na recuperação de pavimentação que inclui, além de recapeamento asfáltico, operação tapa-buraco.

Trechos da Avenida Atlântica e ruas no entorno do Balneário de Atafona e da Rua das Flores, em Grussaí são listados entre os locais já restaurados pela operação. “Os trabalhos prosseguem em diversos pontos do município, mas o cronograma será divulgado durante a semana”, resume a secretaria.