As ações da Secretaria de Meio Ambiente consistem também em colocações de manilhas nos pontos afetados - Foto Secom/Divulgação

Publicado 14/04/2022 14:11 | Atualizado 14/04/2022 14:18

São João da Barra - Recuperar canais e córregos diretamente afetados, no início do ano, pela cheia do Rio Paraíba do Sul, é uma das prioridades da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de São João da Barra (RJ).

O rompimento do dique da localidade de Barcelos, durante as fortes chuvas que atingiram o município no mesmo período, também está no cronograma. No local, a secretaria já providenciou o replantio de vegetação de proteção à margem do rio.

A prefeita Carla Caputi tem acompanhado as ações, que, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), são desenvolvidas através de diversas frentes de trabalho para a colocação de 400 manilhas.

“Intervenções já foram realizadas na SB-02, que liga a sede do município ao quarto distrito, nas estradas do Poço, no primeiro, Sopa, no segundo, Martinho e da Bananeira, no quinto distrito, além das localidades de Pipeiras, Azeitona, Capela de São Pedro, Barra do Jacaré, Vila da Terra, também no quinto distrito, Cajueiro, no quarto, entre outras”, explica a Secom.

Marcela Toledo afirma que o objetivo desta ação é recuperar e fazer a limpeza desses canais que são importantes no sistema de drenagem do município; “só na estrada do Martinho, que teve que ser aberta para o escoamento da água da enchente, colocamos 33 manilhas”, destaca.

“Na manhã de quarta-feira (13), a prefeita esteve na localidade de Barcelos para acompanhar a intervenção na continuação da Rua Olga da Silva Paes, no Parque Nossa Senhora da Conceição”, informa a Secom, acentuando que o cronograma do serviço de drenagem seguirá na próxima semana em outros pontos do quinto distrito.