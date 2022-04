Contagem regressiva para a tradicional festa da Penha com presença do Padre Antônio Maria | São João da Barra | O Dia

Padre Antônio Maria tem um repertório cristão eclético e é conhecido internacionalmente - Foto Youtube

Padre Antônio Maria tem um repertório cristão eclético e é conhecido internacionalmente Foto Youtube

Publicado 10/04/2022 19:12

São João da Barra - Padroeira da Praia de Atafona, Nossa Senhora da Penha será festejada de 17 a 25 em São João da Barra (RJ), com programação religiosa, recreativa e cultural que terá como principal atração musical o padre Antônio Maria. A festa é uma das mais tradicionais do interior do Estado.

Ao anunciar a programação, a prefeita Carla Caputi afirma que a definição aconteceu durante reunião com o padre Michael Cunha, novo pároco do município (Paróquia São João Batista), e o provedor da Irmandade de Nossa Senhora da Penha, Adyvan Pedra. "Depois de tanto tempo, estaremos novamente juntos nesta grandiosa manifestação de fé”, comemora a prefeita.

Os festejos com presença do público não aconteciam há dois anos, devido à pandemia da Covid-19. A apresentação do padre Antônio Maria será 25 de abril, dia da Padroeira. Conhecido internacionalmente, o padre tem um repertório cristão eclético; ele tem 77 anos, tem três filhos adotivos e também é seguido nos terços que reza de manhã e à noite pela TV Aparecida.

A festa de Nossa Senhora da Penha é uma das maiores manifestações de fé do povo sanjoanense, mas atrai devotos de diversos municípios. O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Edivaldo Machado, ressalta que o evento faz parte do Calendário Turístico e Cultural, “que inclui o Circuito Religioso, que também engloba a celebração da Semana Santa”.

Segundo relato do Convento da Penha de Vila Velha (Espírito Santo), “a história de fé e devoção remete ao século XIX, quando notícias vindas da Capitania espiritosantense relatavam os inúmeros milagres concedidos pela intercessão da Virgem da Penha”.

O Convento lembra, ainda, que anualmente – geralmente uma semana depois da Páscoa - sanjoanenses e campistas saiam em frotas de barcos para as festividades em homenagem à santa Padroeira. “Devido a esta tão grande devoção, foi criada em 1857, a Irmandade de Nossa Senhora da Penha de Atafona, com o objetivo de erguer uma Igreja”. A tradição é mantida.