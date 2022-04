Prédio onde funcionou a Casa de Câmara e Cadeia é a sede da Casa de Cultura João Oscar - Foto Secom/Divulgação

Publicado 12/04/2022 14:04

São João da Barra - Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1967, a Casa de Cultura João Oscar do Amaral Pinto -, patrimônio histórico de São João da Barra (RJ), está aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, das 18h às 22h. Está localizada na Avenida Joaquim Thomaz de Aquino Filho, onde funcionou a Casa de Câmara e Cadeia, no centro da cidade.

Construído no século XVIII, entre os anos de 1794 e 1797, a Casa retrata a história e a memória do município nos períodos colonial, imperial e republicano. O nome (João Oscar do Amaral Pinto) homenageia um dos mais célebres pesquisadores sanjoanenses, que também era escritor, historiador e poeta.

De acordo com o Mapa Cultural da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, as atividades que se davam no prédio são reproduzidas – “inclusive com bonecos no lugar dos vereadores, dos guardas e até dos presos; pela sua localização central, o espaço é também um centro de informação turística”.

O diretor, Rômulo Pontes, explica que o visitante tem acesso a toda rotina da época, desde quando o prédio funcionava como órgão administrativo, casa de lei e judiciária, além do rico acervo bibliográfico sobre a escravatura e manequins com figurinos inspirados nas gravuras de Jean Baptiste Debret.

“Estamos cumprindo a nossa função social, transmitindo de maneira eficaz a memória e a história de São João da Barra; isso é muito gratificante”, declara Rômulo Pontes, que convida moradores e visitantes do município para conhecerem o local.