Uma das alternativas discutidas entre as partes é prosseguir com o muro, retirando a grade C - Uma das alternativas discutidas entre as partes é prosseguir com o muro, retirando a grade Foto Ascom/Câmara

Publicado 13/04/2022 16:06

São João da Barra - A nova sede da Câmara Municipal de São João da Barra (RJ) terá dois pavimentos, totalizando aproximadamente dois mil metros quadrados de área construída; está sendo construída em terreno doado pela prefeitura, vizinho ao Ministério Público Estadual (MPE), com quem o Legislativo busca entendimento para definir o muro que separa os dois órgãos.

Na última segunda-feira (11), o promotor de justiça, Luiz Claudio Carvalho de Almeida esteve com o presidente do Legislativo, Elísio Rodrigues, e visitou a obra. Na oportunidade, o vereador propôs uma parceria para definição do muro que, pelo projeto, ficará rumo à grade que cerca o prédio do MP.

A questão, segundo o corpo técnico de engenharia da obra, é que a manutenção da grade do MP poderá ficar prejudicada. "Como prezamos sempre pela cordialidade e o diálogo, convidamos o promotor para estar aqui conhecendo como será a nossa futura sede”.

Elísio acrescenta que o objetivo também foi propor a ideia de utilização da grade do MP, “assumindo a responsabilidade de a Câmara arcar com manutenção, ou prosseguir com o muro e retirando a grade, se eles entenderem ser melhor assim".

O presidente explica que a obra começou este ano. “Na concepção do projeto, foram observados os parâmetros técnicos de acessibilidade para garantir mobilidade, percepção e alcance a todos, de forma autônoma e segura”.

“A edificação também contará com elevador e terá aproveitamento de águas pluviais e de ar condicionado”, acentua Elísio Rodrigues, concluindo que “a área livre será pavimentada e ocupada com jardins, estacionamento e bicicletário”.