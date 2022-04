Iniciativa atinge de forma segura, eficaz e rápida a conversão fonema/grafema, facilitando ao aluno - Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/04/2022 14:15 | Atualizado 15/04/2022 14:24

São João da Barra - A aquisição da leitura e escrita pela fala, propiciando, ainda, uma mediação pedagógica preventiva das alterações da leitura e da escrita passa a ser viabilizada em São João da Barra (RJ), a partir do “Método da Boquinha”.

A iniciativa favorece a alfabetização, através da Consciência Fonoarticulatória (CFA), que vem sendo trabalhado pela Secretaria de Educação e Cultura (Semec) desde 2019). A informação é da coordenadora do Ciclo Alfabetizador da Semec, Luciana Paula.

O viés é oralista, de base fônica e articulatória. “A técnica viabiliza a aquisição da leitura e escrita pela fala, propiciando, ainda, uma mediação pedagógica preventiva das alterações da leitura e da escrita”, explica a coordenadora.

Luciana Paula lembra que no final do ano passado, professores da pré-escola ao quinto ano participaram de um curso visando intensificar e aprimorar o método para o retorno das aulas presenciais.

“O curso foi ministrado pela fonoaudióloga com especialidade em Linguagem e Alfabetização e Psicopedagogia, Andrea Villela de Paula, utilizando-se de temáticas diferentes”. Segundo Luciana, houve entrega de material impresso aos professores,

O material continha exemplos de jogos e atividades, reiterando que o “Método da Boquinha” atinge de forma segura, eficaz e rápida a conversão fonema/grafema favorecendo, assim, o sistema de escrita alfabética da Língua Portuguesa.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Angélica Rodrigues, o município saiu na frente com a qualificação dos profissionais como forma de dirimir quaisquer defasagens na aprendizagem no retorno das aulas.

“O método traz um suporte importante para avançarmos no processo educacional pós-isolamento de nossos alunos”, frisa a secretária, que relaciona o “Método da Boquinha” entre os avanços no setor de educação na rede pública municipal sanjoanense.