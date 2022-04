Prefeita Carla Caputi afirma que município vive um equilíbrio financeiro - Foto Divulgação

Publicado 17/04/2022 15:07 | Atualizado 17/04/2022 15:11

São João da Barra - O período de recebimento de documentação para a inscrição no Processo Seletivo Simplificado, da Secretaria de Educação de São João da Barra (RJ), terá início na próxima quarta-feira (20). O prazo vai até 27 de abril, das 10h às 17h para preenchimento de 236 vagas por tempo determinado.

O interessado deve comparecer à Rua Coronel Cintra 141, no centro da cidade, munido da seguinte documentação: identidade; CPF; título de eleitor e do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (última votação); quitação com a obrigação militar (masculino).

Também são exigidos comprovante de escolaridade, comprovante e de habilitação e/ou comprovante de experiência prévia; currículo profissional. O Processo Seletivo constará de análise de currículo, discriminando títulos e experiência profissional.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom) do município, após o período de inscrição, o cronograma prevê para o dia 4 de maio o resultado preliminar. “O prazo para recurso é cinco e seis de maio e no dia 9 de maio será divulgado o resultado final”.

As vagas são para: professor I (Arte); professor I (Ciências); professor I (Educação Física); professor I (Geografia); professor I (História); professor I (Inglês); professor I (Espanhol); professor I (Português); professor I (Matemática).

Há ainda vagas para professor I (Sociologia); professor I (Filosofia); assistente social; fonoaudiólogo; musicoterapeuta; nutricionista; orientador educacional; pedagogo; psicólogo; psicopedagogo; instrutor de xadrez; fisioterapeuta; mediador - Braile; mediador - professor de Libras; mediador - intérprete de Libras; mediador - Educação Especial.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 14 de abril. Ainda no âmbito da Secretaria de Educação, a cobertura do Cartão Universitário - que é a bolsa de estudo para alunos do município que atendam aos requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 606/2019 – foi estendida para os cursos de Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia.

A prefeita Carla Caputi justifica que “o município hoje vive uma realidade de equilíbrio financeiro e de aumento dos recursos dos royalties, que é a fonte para a concessão do Cartão Universitário; sempre foi a nossa vontade e agora chegou o momento de retomar este benefício para esses três cursos”.

Carla Caputi adianta que o próximo passo, após serem revogadas as restrições aos três cursos, será a regulamentação do acesso ao benefício por partes dos estudantes, “que ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e será definida nos próximos dias”.