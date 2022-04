A contratação foi realizada na última quarta-feira, mas o trabalho começa na terça-feira - Foto Secom/Divulgação

A contratação foi realizada na última quarta-feira, mas o trabalho começa na terça-feira Foto Secom/Divulgação

Publicado 22/04/2022 16:30

São João da Barra - Um total de 87 vagas inicialmente disponíveis para diferentes cargos na administração municipal, nos níveis de ensino médio e superior, acabam de ser preenchidas em São João da Barra (RJ). O número é coberto com a contratação, na última quarta-feira (20), de mais convocados do Concurso Público de 2019,

Os trabalhos começam efetivamente na terça-feira (26), já que segunda é feriado municipal. Os novos profissionais passam a pertencer ao quadro de estatutários permanentes, irão ocupar os cargos de agente de fiscalização de obras; agente de fiscalização em saúde; agente de fiscalização de transporte público; auditor fiscal de obras; auditor fiscal de tributos.

Também estão sendo contratados auditor fiscal de vigilância sanitária; analista fiscal de meio ambiente; auditor fiscal de inspeção sanitária; agente de tributos; contador; guarda municipal. Pensando em futuras contratações, o governo criou mais 38 vagas dentro do concurso, cuja validade vence no dia 25 de maio de 2022.

A prefeita Carla Caputi afirma que "os novos funcionários são pessoas com garra, com mérito ao serem aprovadas em um concurso e que estarão somando com o município”. Ela lembra que este concurso foi realizado em 2019 e, devido a uma lei federal em decorrência da pandemia; “tivemos o intervalo em que não foi possível a convocação, que se concretiza agora.

Uma das empossada (como agente de tributos), Keila de Almeida Ribeiro, irá atuar na Secretaria Municipal de Fazenda. “Estou muito feliz, pois conquistar um emprego estável hoje é difícil. Ter essa oportunidade de trabalhar na Prefeitura do meu município e poder retribuir ao lugar de minha origem, onde mora toda minha família, é gratificante”, comemora a nova servidora.