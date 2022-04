Nesta quarta-feira ficou definida a estratégia de reforço na segurança pública - Foto Secom/Divulgação

Publicado 21/04/2022 15:48

São João da Barra - O 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) – com sede em Campos dos Goytacazes (RJ) – aumentou o efetivo no município de São João da Barra, por conta dos festejos de Nossa Senhora da Penha, em Atafona; a programação foi aberta dia 17 e será encerrada segunda-feira (26), dia da padroeira e feriado municipal.

O reforço na segurança pública vale para este final de semana e contará com 20 policiais extras. A articulação foi feita pelo secretário municipal de Segurança Pública, Anderson Campinho, junto ao comandante do 8º BPM, tenente-coronel Gustavo Marques, e a coordenadora do Programa Estadual de Integração na (Proeis), tenente-coronel Simone Osório, nesta quarta-feira.

“Iremos também manter o trabalho integrado entre a Guarda Civil Municipal, com um efetivo de 58 guardas, e do Proeis, com 20 policiais diariamente, além de cinco fiscais de Postura e 10 profissionais de apoio”, informa Anderson Campinho. Ele resume que a intenção é manter a ordem e garantir a segurança de todos.

A programação terá apresentação da banda FX, às 21h, nesta quinta-feira; o cantor Henryque Magalhães fecha a noite. Cacá Morsch abre a programação da sexta que segue com o grupo Swing Muleke (23h) e Xandão do Forró (01h).

A noite de sábado começa ao som do forró de Tamiris Chagas (21h), segue com a banda TB-6 (23h) e termina com Odilei do Forró (01h). No domingo (25) tem show com Os Piratas (21h). A banda Energia Universitária se apresenta às 23h; em seguida (01h) será a vez da banda Catukaí. Na segunda o ponto alto será a apresentação do padre-cantor Antônio Maria (21h).