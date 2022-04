No espaço criado no Balneário de Atafona os artesãos colocam à venda suas artes - Foto Secom/Divulgação

No espaço criado no Balneário de Atafona os artesãos colocam à venda suas artes Foto Secom/Divulgação

Publicado 22/04/2022 16:19

São João da Barra - Artesãos da sede do município, Açu, Pipeiras, Barcelos, Grussaí e Atafona – no município de São João da Barra (RJ) – estão tendo a oportunidade de vender seus produtos, até a próxima segunda-feira (25), em espaço exclusivo reservado no Balneário. A abertura geral aconteceu nesta quinta-feira (21) e vai até domingo (24), das 13h às 20h.

Paralelamente, será realizada também a Feira de Artesanato, como parte da programação em homenagem a Nossa Senhora da Penha, Padroeira da Praia de Atafona, uma das mais tradicionais da Região Norte Fluminense. O espaço estará aberto das 18h às 22h, até segunda-feira.

Na feira podem ser encontradas peças em palha, tecidos, crochê, macramê, bijuterias, bonecas e pesos de portas, entre outras, além de doces, sucos e salgados.

O evento conta com a participação de 15 artesãos, aos quais estará disponibilizado um espaço com seis balcões, onde serão expostos e comercializados os produtos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Alexandre Magno Estefan, os artesãos contam apoio logístico, dentro do Projeto de Fortalecimento do Artesanato.

O evento acontece em parceria das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Assistência Social e Direitos Humanos, Turismo, Esporte e Lazer, Educação e Cultura e Transporte e Trânsito. “O trabalho junto ao segmento visa fomentar o empreendedorismo e dar apoio à geração de renda dos artesãos”.

Alexandre Magno destaca que “essa iniciativa faz parte das ações de retomada econômica no município, impulsionando os negócios e dando visibilidade ao trabalho de qualidade dos artesãos”. Foi aberto para os artesãos do município, visando montar um banco de dados deles e informar sobre oportunidades para participação em feiras, exposições e capacitações.