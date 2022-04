Franquis Arêas é autor do projeto que solicita uma base do sistema ao governo estadual - Foto Ascom/Câmara

Publicado 27/04/2022 15:56

São João da Barra - Os vereadores de São João da Barra aprovaram, na sessão desta terça-feira (26), um requerimento ao Governo do Estado, solicitando uma base da “Operação Segurança Presente” no município. O programa é um Modelo de policiamento de proximidade, em atuação compartilhada com a atuação da Polícia Militar.

O sistema visa promover ações de segurança pública, cidadania e atendimento social. "Hoje, infelizmente, a criminalidade vem crescendo em nossa cidade; então, pedimos que o Governo do Estado possa reforçar a segurança em nossa cidade; sei que esse é um problema em nível nacional, mas temos que cuidar da nossa cidade", afirma Franquis Arêas, autor do pedido.

O vereador resume que a “Segurança Presente” tem efetivo formado por policiais militares, agentes civis (egressos das Forças Armadas) e assistentes sociais. “Os resultados na redução de criminalidade no horário e área de atuação em locais onde o sistema é implantado têm sido bastante positivos”.

Na opinião de Franquis Arêas, “a Operação realmente ganhou a confiança da população do Estado do Rio, e é apontada como uma alternativa bastante significativa na integração com os órgãos de segurança pública, no combate à criminalidade”.

Além do município do Rio de Janeiro - onde atua em bairros da região central, zona norte, zona sul, e zona oeste -, o programa é desenvolvido em diversas outras cidades, como Niterói, São Gonçalo e na Baixada Fluminense. “O patrulhamento é feito a pé, de bicicleta, de motocicleta e viaturas e está focado, também, no atendimento social’, reforça o vereador.

Com base nos critérios divulgados no portal do próprio programa, Arêas reproduz que “as assistentes sociais atuam em sistema de plantão e são responsáveis pelo atendimento a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, além de dar assistência a pessoas perdidas, sem documentos e que dependam de informações no campo do interesse público”.