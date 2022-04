Embarcação que levava a imagem de Jesus Misericordioso "puxou" as demais - Foto Secom/Divulgação

Publicado 25/04/2022 15:17

São João da Barra – A programação dos festejos de Nossa Senhora da Penha, Padroeira da Praia de Atafona, em São João da Barra (RJ), tem sido marcada por momentos de muita fé e emoção para os fies da santa. Um dos pontos relevantes foi a tradicional procissão fluvial, neste domingo (24), com cortejo seguindo pelo Rio Paraíba do Sul acompanhado por 15 embarcações.

Após passar pela Ilha da Convivência, a procissão parou na Ilha do Pessanha, onde a imagem da santa foi levada à capela por uma comitiva composta, entre outros, pelo padre Michael Bruno, a prefeita Carla Caputi, o provedor da irmandade de Nossa Senhora da Penha, Adyvan Pedra, o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Edvaldo Machado, e a ex-prefeita Carla Machado.

A embarcação que levava a imagem de Jesus Misericordioso “puxou” as demais e, no retorno ao Cais da Penha, milhares de fiéis já esperavam com aplausos e cânticos antes da cerimônia de coroação, que foi feita pela primeira vez por um menino representando um pescador; neste ato, inúmeras crianças participaram da celebração.

Equipes da Capitania dos Portos e da Defesa Civil de São João da Barra acompanharam todo o percurso da procissão fluvial, cujas embarcações estavam com equipamentos de segurança de acordo com as exigências e obedecendo ao limite do número de passageiros. Também foi obedecido o protocolo contra a Covid-19.

O Santuário Diocesano Mariano de Nossa Senhora da Penha, responsável pelo evento em parceria com a prefeitura, resume que “a devoção Padroeira já conta com 167 anos de história e teve início quando um grupo de pescadores seguiu para a festa que já era tradicional no Espírito Santo.

“Ao se deparararem com uma tempestade no mar suplicaram à Virgem por suas vidas. Após serem ouvidos, construíram uma capela em sua devoção em Atafona. A partir desse dia Nossa Senhora da Penha tornou-se padroeira da praia”. Vários atos religiosos fecham a programação desta segunda-feira, dia da Padroeira, com show católico do padre Antônio Maria, às 21h.