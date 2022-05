Os beneficiários estão cumprindo as exigências feitas pelo programa desde segunda-feira - Foto Secom/Divulgação

Publicado 03/05/2022 14:16

São João da Barra - Considerado Braço social do Governo Federal e integrando várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda, o Programa Auxílio Brasil está realizando a pesagem dos beneficiários de São João da Barra (RJ), para atendimento de critérios.

O procedimento vai até sexta-feira (06). de 9h às 12h e de 13h às 16h, para quem é das áreas de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) Nova SJB e Sede. A documentação necessária é a seguinte: cartão do Número de Identificação Social (NIS); cartão de vacina (criança).

De acordo com exigências do programa, a pesagem é realizada “com o objetivo de fazer o acompanhamento nutricional dos beneficiários, verificar o cartão de vacina da criança e se a gestante beneficiária está fazendo o pré-natal”. O procedimento de acontece em todas as Unidades de Saúde Pública.

Responsável por gerenciar os benefícios do Programa e o envio de recursos para pagamento, o Ministério da Cidadania explica que “o novo programa social de transferência direta e indireta de renda é destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país”.

O ministério ressalta que, além de garantir uma renda básica às famílias beneficiadas, o programa (antigo Bolsa Família) “busca simplificar a cesta de benefícios e estimular a emancipação dessas famílias para que alcancem autonomia e superem situações de vulnerabilidade social”.

Entre os objetivos está “promover a cidadania com garantia de renda e apoiar, por meio dos benefícios ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a articulação de políticas voltadas aos beneficiários”.

Também faz parte das finalidades o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, por meio de apoio financeiro a gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes em situação de pobreza ou extrema pobreza; entre outras.