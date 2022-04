Julia Almeida tem 16 anos) e é aluna do curso Técnico em Petróleo e Gás - Foto Secom/Divulgação

Publicado 30/04/2022 10:25

São João da Barra - Com passagem pelo ensino fundamental da rede municipal, na E.M. Domingos Fernandes da Costa, em São João da Barra (RJ), a estudante Julia Almeida (16 anos) do curso Técnico em Petróleo e Gás do Campus Avançado do Instituto Federal Fluminense (IFF), foi selecionada para uma bolsa integral de intercâmbio no Egito, oferecida pela empresa bp, acionista da GNA, que atua no Porto do Açu.

Moradora da praia de Atafona, no segundo distrito, ela está no terceiro ano e concorreu com mais de mil estudantes brasileiros inscritos - sendo apenas 16 selecionados,12 mulheres e quatro homens. O programa de intercâmbio da bp é uma parceria com a AFS, mais antiga organização de intercâmbio para jovens do mundo.

Entre as competências analisadas para as escolhas foram considerados desempenho acadêmico, flexibilidade, capacidade de se adaptar a mudanças e interesse em novas culturas. Júlia será a única representante do Norte Fluminense a participar desta etapa do intercâmbio.

A sanjoanense ganhou destaque no programa graças à relevância do parque termelétrico a gás natural que a GNA está construindo no Porto do Açu para a estratégia de negócios da bp no Brasil. De acordo com os critérios do programa, os alunos aprovados seguirão para a China, Índia, Egito EUA, Bélgica e Reino Unido.

O histórico de Júlia aponta que ela é uma aluna aplicada, determinada que “desde muito nova já sabia o que queria: sair de São João da Barra para trabalhar no mercado de óleo e gás e, no futuro, voltar à sua cidade natal para aplicar todo o seu conhecimento”, sonho prestes a se tornar realidade ao ser selecionada ao receber a bolsa.

“Estou muito feliz com o resultado, será a minha primeira viagem internacional e espero aproveitar ao máximo tudo que eu puder antes de voltar para casa, conhecer novas pessoas, lugares, e aprender muito”, comemora a estudante, adiantando que pretende seguir carreira no setor de petróleo e gás “ajudando no desenvolvimento do setor em São João da Barra”.

Está definido que durante 30 dias, Julia participará de atividades relacionadas a mudanças climáticas e outros temas ligados à ciência, tecnologia e engenharia. “Terá ainda a oportunidade de fazer aulas de árabe, bem como ser voluntária em projetos sociais”.

Segundo Bernardo Perseke, diretor-presidente da GNA, antes de embarcar, haverá uma preparação sobre o programa e atividades junto aos organizadores. A prefeita Carla Caputi comemora: “nos orgulha muito a conquista da jovem Júlia, que antes de chegar ao IFF também passou pelo ensino municipal de São João da Barra. Ela é exemplo a ser seguido!”.

O diretor geral do Campus do IFF., Paulo Vidal, avalia que a seleção da aluna é bastante representativa para o IFF/SJB. “Sempre falamos, no sentido figurado, que a educação pode nos levar a lugares extraordinários; agora a Julia demonstrou que também é possível no sentido literal; é um orgulho para todos nós”, reforça.