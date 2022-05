Desde a última sexta-feira, a Secretaria de Fazenda está anunciando a prorrogação - Foto Divulgação

Desde a última sexta-feira, a Secretaria de Fazenda está anunciando a prorrogação Foto Divulgação

Publicado 02/05/2022 10:50

São João da Barra - Quem deixou de pagar, até a última sexta-feira (29), o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 em cota única, com desconto de 20%, em São João da Barra (RJ), ganha nova oportunidade; a prefeitura prorrogou o prazo até 31 de maio.

O sistema de retirada do carnê continua o mesmo: pode ser no Setor de Tributos (Rua Barão de Barcelos, nº 88) ou pelo site oficial do governo. A Secretaria de Fazenda explica que para o contribuinte que optou pelo parcelamento em até 10 vezes sem juros, o vencimento da primeira e da segunda parcelas permaneceu em 31 de março e 29 de abril.

“As demais, no último dia útil de cada mês subsequente. Não sendo cumpridas as datas, serão acrescidos juros e multas; no pagamento do IPTU está inserida, também, a Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar”. O decreto prorrogando o prazo foi publicado no Diário Oficial do dia 29.

O imposto é cobrado anualmente dos moradores e é relacionado entre uma das principais formas de arrecadação da prefeitura sanjoanense. O não pagamento pode gerar penalidades, como multa e até perda do imóvel, que corre risco de ir a leilão.

No caso de São João da Barra, o contribuinte pode ficar sabendo o valor do imposto antes de receber o carnê; basta consultar através do site da prefeitura. A prefeitura resume que o valor arrecadado é investido em saúde, segurança e educação. De acordo com dados oficiais, o município tem 35.174 habitantes.