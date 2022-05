O professor Marcelo Almeida explica que o projeto foi escolhido entre os 18 melhores apresentados - Foto Secom/Divulgação

O professor Marcelo Almeida explica que o projeto foi escolhido entre os 18 melhores apresentados Foto Secom/Divulgação

Publicado 12/05/2022 10:54 | Atualizado 12/05/2022 10:59

São João da Barra - “Fabricação e utilização do biodiesel como combustível alternativo”, projeto apresentado por alunos da Escola Municipal Amaro de Souza Paes, de Grussaí, em São João da Barra (RJ), garantiu ao município participação na Feira Internacional de Ciências e Engenharia (Regeneron ISEF 2022), que acontece desde o dia seis e será encerrada nesta sexta-feira (13) em Atlanta, na Georgia (Estador Unidos da América (EUA).

A experiência primeiro foi exposta na Feira Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, organizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O professor de Ciências da Natureza da rede municipal, Marcelo Almeida, é um dos quatro integrantes da delegação brasileira na Feira Internacional, tendo sido escolhido pela Embaixada e Consulado dos EUA no Brasil.

O Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico também participou da escolha, após a participação do professor no curso intensivo “STEAM TechCamp Brasil 2022”, em fevereiro deste ano. Segundo o governo sanjoanense, “a STEAM tem o objetivo de contribuir para a formação de gestores e professores, e na indução de práticas pedagógicas inovadoras nas escolas públicas de educação básica brasileira”.

Postagem no portal da prefeitura explica que o projeto foi apresentado na FeMuCTI, em 2018 e, no ano seguinte, conquistou na Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (Fecti) a vaga para participar da 18ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), ocorrida em 2020, em São Paulo.

“O projeto foi desenvolvido pelos alunos Kaio Ribeiro, Lucas Tavares, Lauany Barreiro e Herick Gonçalves do nono ano, com participação inicial dos professores Patrícia Rodrigues (Ciências) e Fábio Castanheira (Geografia), e desdobramentos com os professores Jéssica Tavares (Geografia), Samira Simões (Língua Inglesa) e o próprio Marcelo Almeida”, diz a matéria.

O texto acentua que a pedagoga da escola, Deise Santos, submeteu a proposta à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) via Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) e os alunos foram contemplados com uma bolsa de jovens talentos para pré-iniciação científica.

Marcelo Almeida ressalta que a participação da delegação brasileira na Regeneron ISEF 2022 foi definida pelos seguintes critérios: 18 melhores projetos apresentados na Febrace e na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), em Novo Hamburgo-RS, com nove vagas para cada evento.

De acordo ainda com o professor, "para que os projetos locais cheguem a estes patamares, além do destaque na FeMuCTI e na Fecti, é essencial a dedicação dos alunos, desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio, juntamente com o apoio do professor orientador, que neste caso específico deve ser muito valorizado, pois a carreira não se resume à sala de aula; com certeza o resultado será altamente positivo".