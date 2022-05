Os trabalhos dos artesãos são colocados á venda em pontos específicos, com apoio da prefeitura - Foto Secom/Divulgação

Os trabalhos dos artesãos são colocados á venda em pontos específicos, com apoio da prefeitura Foto Secom/Divulgação

Publicado 09/05/2022 17:25

São João da Barra - De forma organizada, os artesãos de São João da Barra (RJ) recebem atenção especial do governo municipal; por meio do Projeto de Fortalecimento do Artesanato, os trabalhos da categoria ganham maior visibilidade, segundo avalia o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Edivaldo Machado.

“Hoje é possível encontrar vários pontos de exposição e comercialização dos produtos, como a feirinha do Balneário de Atafona, quiosque no Polo Gastronômico de Grussaí e a Estação das Artes Derly Machado, além dos eventos realizados pela Prefeitura”. O secretário afirma que o projeto é resultado de parceria entre secretarias.

“A iniciativa é da secretaria municipal de Turismo, em parceria com as secretarias municipais de Educação e Cultura, de Desenvolvimento Econômico Tecnológico e de Assistência Social e Direitos Humanos”. Edivaldo reforça que as datas comemorativas também colaboram para aquecer a venda do artesanato.

O secretário aponta como exemplo de oportunidade para presentear com produtos feitos pelos artesãos, o Dia das Mães, comemorado neste domingo (08); “temos que valorizar o trabalho feito no município”, destaca.

Entre os trabalhos feitos pelos artesãos sanjoanenses estão peças em taboa, escama de peixe madeira, crochê, bijuterias, licores e geleias artesanais; “são algumas opções que podem ser encontradas nos pontos de exposição, com maior concentração no Balneário de Atafona.

De acordo com a Secretaria de Turismo, a feirinha do Balneário funciona aos sábados e domingos, das 10h às 17h. “Já o quiosque no Polo Gastronômico funciona aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, e a Estação das artes Derly Machado de segunda a sexta-feira das 9h às 18h”.