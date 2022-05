A reunião tratou da segurança pública, principalmente no centro comercial da cidade - Foto Secom/Divulgação

Publicado 14/05/2022 18:44

São João da Barra - A implantação de políticas públicas de segurança, voltadas principalmente para o setor comercial do município está sendo articulada pelo governo de São João da Barra (RJ). Mais uma etapa foi discutida, nesta semana, com foco no uso de ferramentas tecnológicas no auxílio ao sistema.

Durante reunião realizada na noite de quarta-feira (11), no CMEA II, em Grussaí, causas, efeitos e busca de solução relacionada à escalada da violência em nível municipal foram avaliadas. Foi mais um evento da Secretaria de Segurança Pública. Em conjunto com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), para tratar da pauta.

Também participaram representantes das policias Civil, Militar e de comerciantes e empresários do terceiro distrito. "Seguimos a orientação da prefeita Carla Caputi para dar continuidade à implantação de alternativas voltadas à segurança visando proporcionar mais tranquilidade à população”, resume o secretário Anderson Campinho.

A intenção, segundo Anderson, a intenção é realizar reuniões em todos os distritos para tratar do assunto. A criação de um grupo de WhatsApp, que será operado de forma técnica pelos profissionais de segurança e com participação dos comerciantes, foi um dos pontos definidos.

Anderson adianta que já está definido que haverá também o compartilhamento das imagens externas dos estabelecimentos comerciais “que, juntamente com as que são produzidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), possam ser encaminhadas às polícias Civil e Militar para auxiliar na prevenção e elucidação de atos ilícitos”.

O evento teve as presenças do presidente da CDL Luciano Barreto; delegado da 145ª Delegacia de Polícia Civil, Rodolfo Maravilha; sargento Jean Henriques (representando o comandante da 5ª Companhia de Polícia Militar); subsecretário, Arthur Miller; subcomandante da Guarda Civil Municipal, Jonas Figueiredo; além de outras autoridades.

