Luciane Mina é psicóloga conceituada e falará sobre relacionamento interpessoal - Foto Divulgação

Publicado 15/05/2022 15:05

São João da Barra - “Autocuidado: para além da teoria” é o tema do II Encontro dos Profissionais de Enfermagem, que a Secretaria de Saúde de São João da Barra (RJ) realiza, na próxima quinta-feira (19), no Cine Teatro São João, das 9h às 12h.

O evento faz parte de programação da Semana da Enfermagem, aberta na última quinta-feira com encerramento previsto para o dia 20. Estão confirmadas participações de representantes regionais dos conselhos de enfermagem.

A nutróloga Thais Inojosa de Andrade falará sobre “Autocuidado: construção de hábitos saudáveis”; enquanto a psicóloga Luciane Mina abordará “Autocuidado: fortalecimento das relações interpessoais”; já a palestra da enfermeira Lucinete Leandro Bicoque Henriques terá como tema “Autocuidado: gerenciamento do Tempo”.

Ao avaliar a iniciativa, o subsecretario municipal de Saúde, Pedro Bastos, ressalta que o tema do encontro (“Autocuidado: para além da teoria”) visa chamar atenção dos profissionais da enfermagem para o autocuidado.

Pedro Bastos justifica: “sabemos que este é um tema desafiador frente às demandas da enfermagem, mas corajosamente nos lançamos a este desafio acreditando que sempre é possível ajustar e aperfeiçoar tanto os cenários difíceis quanto os mais positivos”.

Os temas a serem abordados nas palestras sao considerados bastante sugestivos, “mas o que aborda relacionamento interpessoal, por tratar de interação entre pessoas, no meio profissional, pessoal ou familiar, chama atenção especial”, admite a enfermeira Rosilena Carneiro Silva.

A palestrante, Luciane Mina, é de Campos dos Goytacazes, mas psicóloga conceituada no interior fluminense e autora de projetos que buscam tornar a convivência entre seres humanos mais agradável. Em uma laive recente, ela resumiu que relacionamento interpessoal nasce das múltiplas inteligências, envolvendo estudo da sociologia e da psicologia.