Durante o evento, os participantes tiraram dúvidas e puderam aferir a pressão arterial Foto Secom/Divulgação

Publicado 17/05/2022 16:45

São João da Barra - “Meça a Pressão e descomplique a vida” resume alerta da Secretaria de Saúde, que marca o Dia Mundial da Hipertensão, comemorado nesta terça-feira (17), através da Coordenação do Programa Hiperdia; aconteceu na área externa da Policlínica Municipal.

O objetivo é chamar a atenção para os perigos da hipertensão, doença silenciosa que pode levar à morte. Na avaliação da médica Zisna Alencar, o melhor caminho para prevenir e controlar a hipertensão é a adoção de hábitos saudáveis.

As sugestões saudáveis apresentadas são reduzir o consumo de sal; evitar alimentos processados; não fumar; se beber, com moderação; e praticar atividades físicas. Os participantes esclareceram dúvidas, fizeram degustação de chás e frutas e verificaram a pressão arterial.

Também houve participação de sessão de ventosaterapia com o massoterapeuta Bruno Lopes. “Geralmente, os sintomas da hipertensão aparecem apenas quando a pressão sobe muito ou quando o paciente já está exposto à doença por muitos anos”, explica Zisna Alencar.

Na opinião da secretária Arleny Valdes, esses eventos são importantes para aproximar ainda mais os pacientes das equipes de saúde; “a prevenção é a melhor forma de cuidado; quanto mais informações, mais chances de evitar doenças, por isso é fundamental manter as consultas e exames em dia”, sugere.

A iniciativa teve também as presenças do cardiologista Arthur Barros; enfermeira Daniela Del Rio; farmacêutica Lucintia Aquino; coordenadora da Atenção Básica, Keth Miranda; coordenadora do programa Hiperdia, Cátia Assis, além das equipes dos programas municipais.