O evento começou a ser divulgado nesta quarta-feira e é uma parceria entre Sebrae e prefeitura - Foto Ilustração/Secom

Publicado 18/05/2022 18:44

São João da Barra - Linhas específicas de créditos, além de oportunidades em produtos e soluções disponíveis junto às instituições financeiras convidadas serão apresentadas a empresários e empreendedores de São João da Barra (RJ) nesta quinta-feira (19).

A iniciativa é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Norte Fluminense e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do município; para tanto, estará sendo oferecido em “Café de Crédito”, das 16 às 18h, no Palácio Cultural Carlos Martins, no centro da cidade.

O objetivo é esclarecer sobre linhas de crédito; as vagas são gratuitas e limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo portal da prefeitura. A programação inclui também palestra com o tema "Como se preparar para o acesso ao crédito", ministrada pelo coordenador do, Guilherme Reche, além de rodada de crédito.

O palestrante explica que "será uma oportunidade de se conectar com as instituições financeiras, conhecer as linhas de crédito e orientações objetivas de como acessar melhor o crédito, como se organizar e renegociar dívidas, além de conhecer outros empresários”.

Outra oportunidade apontada é a de “fazer parcerias e ampliar os fornecedores em busca de bons resultados". As instituições financeiras convidadas são Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Sicoob Norte Fluminense e AgeRio. Todos os detalhes estão no portal da prefeitura.