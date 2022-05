Em reunião nesta sexta-feira, Carla Caputi apontou melhorias recebidas pelos servidores - Foto Secom/Divulgação

Publicado 21/05/2022 19:02

São João da Barra - Equiparação do salário dos profissionais da Educação de São João da Barra (RJ) ao piso nacional, que é de R$ 3.845,63 (40 horas), depende de aprovação pela Câmara Municipal; nesta sexta-feira (20), a prefeita Carla Caputi encaminhou o projeto de lei ao Legislativo.

A proposta abrange professor II, com carga horária de 22 e 30 horas, e secretário de escola, que passarão a receber o salário proporcional ao piso de 40h. A prefeita explica que a medida terá efeito retroativo a janeiro de 2022 e que a iniciativa acontece após um estudo de impacto financeiro.

Este impacto havia sido comunicado à diretoria do Sindicato dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe) e uma comissão de profissionais de carreira da Educação do município, no dia 14 de março, conduzido na época pela então prefeita Carla Machado.

Carla Caputi lembra que, “na ocasião, foi confirmado o reajuste de 16%, o maior concedido por uma prefeitura do Estado do Rio de Janeiro dentro da proposta de revisão salarial para o funcionalismo no ano de 2022; ela destaca que a administração municipal a tem um compromisso com a valorização da Educação”.

“A equiparação ao piso nacional, portanto, vai ao encontro dos anseios da categoria”, analisa Carla Caputi, acrescentando: “estamos concluindo esse processo, iniciado ainda na gestão Carla Machado e acordada junto aos representantes dos profissionais".

Em resumo sobre benefícios definidos para os servidores em geral, Carla Caputi registra que no ano de 2022, “além da revisão salarial de 16% a todo funcionalismo e da equiparação ao piso nacional dos profissionais da Educação, foi concedido também pela Prefeitura reajuste no Cartão Alimentação, que passou a ter o valor de R$ 400.

Nesta sexta-feira, a prefeita se reuniu com representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe-RJ) e uma comissão de professores da rede municipal e relacionou os avanços para os professores da rede municipal de ensino; ela afirmou que está dando prosseguimento ao que vinha sendo realizado, dialogando com os representantes da rede e do Sepe.