Diversas personalidades participaram da solenidade no Porto do Açu Foto Ascom/Divulgação

Publicado 20/05/2022 13:16

São João da Barra - Com as instalações de suas bases na OSX Brasil no Porto do Açu, na região norte do Estado do Rio de Janeiro, a GoTratch Hub Ambiental Açu e o Consórcio 3T Flexíveis estão investindo mais de R$ 425 milhões no empreendimento liderado pela Prumo Logística; as obras foram iniciadas nesta sexta-feira (20).

A solenidade contou com as participações de Celso Magalhães, presidente da GoTratch; Thiago Lemgruber, diretor presidente da OSX Brasil; Leandro Cariello, diretor executivo do Consórcio 3T Flexíveis; Henrique Nunes Amarante, superintendente de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais.

Também prestigiaram o evento Carla Caputi, prefeita de São João da Barra; Carla Machado, ex- prefeita do município; Felipe Knust, secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos dos Goytacazes; e várias outras personalidades convidadas.

A iniciativa gera cerca de dois mil empregos diretos e indiretos; com isto, o porto passa a contar com nove mil trabalhadores. No caso da GoTratch, o valor investido é R$ 125 milhões, na instalação de um empreendimento considerado inovador, na área da OSX Brasil – Porto do Açu S.A. (OSX AÇU).

A finalidade é oferecer soluções ambientais 100% sustentáveis para a indústria offshore e todo o complexo do Açu. De acordo com a base de logística e tratamento de resíduos e efluentes industriais da empresa, “a previsão é de que haja tratamento em ciclo fechado (resíduo zero) que deverá atender a demanda da indústria offshore, dos operadores da Bacia de Campos e do pré-sal e de toda a região Sudeste”.

Quanto ao Consórcio 3T Flexíveis, o investimento soma R$ 300 milhões para construir uma base de logística de flexíveis e terminal de uso privado para apoio logístico offshore, “para atender a Petrobras e outros clientes da indústria de óleo e gás. Inicialmente, a empresa vai ocupar 100 mil metros quadrados na área da OSX Brasil, com 460 metros de cais e quatro berços para atracação”.

Levantamento apontado pela assessoria das empresas aponta que a área da OSX Brasil no Porto do Açu hoje contempla, como seu principal cliente, a Dome Services, “controlada pela GranIHC e pela Prumo, e que abriga companhias como a TechnipFMC, McDermott e DELP, prestadoras de serviços para a Petrobras e outros clientes da indústria offshore”.

Outro ponto relevante é que, no segundo semestre de 2021, o Grupo Carboamérica/Minas Gusa também passou a fazer parte do complexo, com a implantação de uma base de logística e armazenagem na retroárea da OSX Brasil. “A empresa passou por um processo de recuperação judicial encerrado em 2020 e vem cumprindo rigorosamente o acordado com seus credores”.

Mais de US$ 2,5 bilhões já foram investidos pela OSX Brasil no Porto do Açu, desde 2011. O estaleiro está localizado a aproximadamente 150 km da Bacia de Campos (que é responsável por aproximadamente 80% de toda produção nacional de petróleo) dentro de um espaço de 3,2 milhões de m².

O Porto do Açu é um empreendimento marítimo inaugurado em 2014 que ocupa uma área de 130 km2 em Pipeiras, entre os municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes. O Complexo foi projetado com base no conceito porto-indústria com soluções de infraestrutura para o setor de óleo e gás.