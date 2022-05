A vacinação está acontecendo nesta segunda-feira para quem atua no setor de segurança - Foto Secom/Divulgação

A vacinação está acontecendo nesta segunda-feira para quem atua no setor de segurança Foto Secom/Divulgação

Publicado 23/05/2022 14:36

São João da Barra - Trabalhadores da Guarda Municipal e da Defesa Civil de São João da Barra (RJ) estão sendo vacinados, nesta segunda-feira (23), até as 16h, contra gripe, em ação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da Secretaria de Saúde do município.

Profissionais das forças de segurança e salvamento também estão relacionados para a imunização. O atendimento acontece no setor SESMT (segundo andar na Policlínica Municipal), também nesta terça-feira, mas apenas das 9h às 11h.

Para se vacinar, são necessários o Cartão Nacional de Saúde ou CPF e a Caderneta de Vacinação para avaliação e registro. A médica do Trabalho do SESMT, Luiza Beliene, orienta que a vacinação é a principal estratégia de prevenção contra a gripe.

Luiza Beliene chama atenção para a importância da vacinação anual, afirmando que a proteção diminui progressivamente, especialmente seis meses após a aplicação; “além disso, os vírus Influenza que circulam no ambiente variam ao longo do tempo e, dessa forma, a composição da vacina é modificada de um ano para o outro”.

O Ministério da Saúde orienta que “o público de todos os grupos prioritários busquem os postos de vacinação para que o Brasil tenha alta cobertura vacinal. São eles: pessoas acima de 60 anos; trabalhadores da Saúde; crianças de seis meses a quatro anos; gestantes; puérperas”.

Também fazem parte dos grupos prioritários: professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores Portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas. O cronograma pode ser constatado no portal da prefeitura.

Prevenir o surgimento de complicações decorrentes da gripe, evitando novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde é o objetivo da campanha. A Secretaria de Saúde aponta que, no município, “o atendimento acontece nas unidades de saúde, seguindo o cronograma elaborado pelo Setor de Imunização”.