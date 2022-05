O projeto já foi iniciado e projeto será desenvolvido até dezembro em diversas escolas - Foto Secom/Divulgação

O projeto já foi iniciado e projeto será desenvolvido até dezembro em diversas escolas Foto Secom/Divulgação

Publicado 25/05/2022 16:48

São João da Barra - Pesquisadores reconhecem a música como “uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio e proporciona um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o pensamento”.

Embora não tenha afirmado ser este o princípio, o governo de São João da Barra acaba de implantar o projeto Geração Música, por meio de uma parceria entre parceria entre a empresa Ferroport e a Secretaria de Educação e Cultura; envolve a rede municipal de ensino e teve início na última segunda-feira (23).

A secretaria explica que a iniciativa oferece aula de música a 240 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de cinco escolas; “além do Centro Municipal de Educação Anexo I (Cmea I) e da Luiz Délio Mendonça, participam também o Cmea II, de Grussaí, Chrisanto Henrique de Souza (Açu), e Dr. Newton Alves (Atafona)”.

No total, foram formadas oito turmas de 30 alunos cada uma delas: duas no Cmea I e II e na Dr. Newton Alves, e uma na Chrisanto e na Luiz Délio; “o projeto será desenvolvido até dezembro, no contraturno, seguindo um cronograma com aulas uma vez por semana em cada escola”.

A programação é a seguinte: segunda-feira, Cmea I e Luiz Délio Mendonça; terça-feira, Chrisanto Henrique de Souza; quinta-feira, Cmea II e Dr. Newton Alves. Para a implantação do projeto, 120 instrumentos musicais foram doados ao município e entregues no dia 17 de março à Secretaria Municipal de Educação e Cultura; “são 60 violões e 60 cajons, além de outros equipamentos”, resume a secretaria.