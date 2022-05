"Conscientização da Vida Saudável sem Tabaco" é objetivo de evento desta terça-feira - Foto Secom/Ilustração

Publicado 30/05/2022 14:06

São João da Barra - “Tabaco, uma ameaça ao meio ambiente” é o tema de campanha que acontece em São João da Barra (RJ), tendo como ponto alto “Conscientização da Vida Saudável de uma Cidade Integrada sem Tabaco”, nesta terça-feira (31), das 9h às 12h, no Centro Municipal de Práticas integrativas.

O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, para marcar o “Dia Mundial sem Tabaco”; o objetivo é “incentivar os profissionais de saúde a abordar e encaminhar pacientes para o Programa Municipal de Controle do Tabagismo e para as práticas integrativas”.

A coordenadora do Programa é Edilamar Caldas, que assinala: “estamos convidando também os agentes de saúde, enfermeiros, representantes das unidades e programas de saúde para participar deste dia conosco”; ela também explica a importância do tema, que é universal.

Na opinião da coordenadora do Programa Municipal, “a importância do tema escolhido para este ano está em alertar e informar a população sobre os danos causados ao meio ambiente em razão do cultivo, da produção, do uso e do descarte de produtos a base de tabaco".

Estão confirmadas para o evento de São João da Barra as secretárias de Saúde, Arleny Valdes; de Meio Ambiente e Serviços Públicos, Marcela Toledo; da psicóloga Emanuele Rios; da enfermeira Daniela Del Rio; e da professora de dança Ellen Bongosto, além da equipe da Secretaria de Saúde.

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) aponta que o tabaco, do cultivo até o descarte, afeta o ar, o solo, a água; “além disso, o descarte das guimbas ou bitucas causa incêndios e cultivo provoca desmatamentos”.

Segundo ainda o INCA, o cultivo do tabaco geralmente envolve o uso substancial de produtos químicos, incluindo agrotóxicos, fertilizantes e reguladores de crescimento; “esses produtos químicos podem ser contaminados, além de fontes de água potável, rios, lençóis freáticos e causar danos à saúde dos plantadores de fumo”.