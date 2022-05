O artesanato tem valor cultural considerado de grande expressão em São João da Barra - Foto Secom/Divulgação

Publicado 29/05/2022 17:30

São João da Barra - Na contagem regressiva para que artesãos do município possam se cadastrar, até terça-feira (31), no Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense (PFAF), a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São João da Barra (RJ) disponibiliza pontos de atendimento em unidades de ensino nos seis distritos, das 9h às 16h.

Nas unidades, os artesãos podem receber suporte para o cadastramento, que pode ser feito de forma online mediante preenchimento do formulário postado no portal oficial da prefeitura; quem já se cadastrou online não precisam comparecer ao atendimento presencial nas escolas.

A secretaria explica que o PFAF é um projeto de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e desenvolvido no município em parceria com a prefeitura.

“O objetivo é fomentar o segmento com capacitações em empreendedorismo e marketing e na produção e estruturação de feiras, além de agir na ativação cultural”, pontua a secretária municipal de Educação e Cultura, Angélica Rodrigues.

A secretária resume que esta é uma forma de facilitar a vida dos artesãos, para que não precisem se deslocar a pontos distantes para o cadastramento; “fica muito mais acessível; nosso artesanato tem um valor cultural enorme e é geração de renda para eles", frisa Angélica.

De acordo com a secretaria, após a finalização do cadastro para mapeamento dos artesãos do município, a etapa seguinte será a capacitação nas áreas de empreendedorismo e marketing para os artesãos selecionados; “a última etapa consiste na estruturação e realização de uma feira de artesãos no município”, conclui.

O cronograma com locais de inscrição é o seguinte: 1° Distrito, Ciep-265 Municipalizado Professora Gladys Teixeira. Rua João Patrício Delfim Pereira, nº 295 – Centro; 2° Distrito, Escola Municipal Professora Dionélia Gonçalves Santos, Rua Ernani Alves, nº 396 – Atafona; 3° Distrito, Centro Municipal de Educação Nossa Senhora Aparecida, Rua: Manoel Fagundes de Melo, s/nº - Grussaí.

No 4° Distrito o local é a Escola Municipal João Flávio Batista, BR-356, s/nº - Cajueiro; 5° Distrito, Escola Municipal Manoel de Souza Gomes, Estrada da Coruja, s/nº - Barra do Jacaré, E.M. Chrisanto Henrique de Souza, Praia do Açu, s/nº; 6° Distrito, Escola Municipal Elysio de Magalhães, Rua Nair Rangel, s/nº - Barcelos.