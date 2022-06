O trabalho de pintura no asfalto foi iniciado na Avenida Joaquim Thomaz de Aquino Filho - Foto Secom/Digitação

Publicado 01/06/2022 16:03

São João da Barra - “Proporcionar mais segurança para pedestres, ciclistas e motoristas” resume determinação da prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Caputi, para que a Secretaria de Transporte e Trânsito, através do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), sinalize horizontalmente, as principais ruas e avenidas do município.

Os trabalhos foram iniciados no primeiro centro da cidade, na Avenida Joaquim Thomaz de Aquino Filho, com previsão de conclusão para sexta-feira (03), com pintura de faixa de pedestre, de ciclovia e de estacionamento, incluindo demarcação de vagas para idosos e cadeirantes.

As informações são do secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Machado; ele aponta que o Demutran vem intensificando os serviços, “que já foram realizados em vias das praias de Atafona e Grussaí, visando um trânsito mais seguro no município”.

“O serviço será executado em outras vias do centro da cidade após a conclusão na Joaquim Thomaz de Aquino Filho e, também, nos demais distritos”, ressalta o secretário, explicando que “a pintura das faixas acontece a partir das 18h e o trânsito é interditado às 17h”.

Em nota postada no portal da prefeitura, o Demutran pede a compreensão dos moradores para que estacionem seus veículos em outros locais. A prefeita Carla Caputi destaca que, “com a aquisição de uma máquina de demarcação viária, a própria Prefeitura vem desenvolvendo o trabalho. Isso significa mais economia aos cofres públicos e agilidade nos serviços”.