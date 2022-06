Carla Caputi lembrou que, recentemente, houve aumento do efetivo da Guarda em mais de 40% - Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/06/2022 21:48

São João da Barra – Reajuste de 71% de horas extras e análise para a implantação do Plano de Cargos e Salários da categoria; estes são os “presentes” anunciados pela prefeita Carla Caputi para os agentes da Guarda Civil de São João da Barra (RJ), que está comemorando 20 anos de implantada.

A prefeita também anunciou que a corporação terá um canil com cães adestrados e a patrulha Maria da Penha para defesa de mulheres vítimas de violência; as propostas foram encaminhadas para a aprovação na Câmara de Vereadores.

De acordo com a prefeita, o reajuste das horas extras foi calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao período de 2013 a 2022; “o valor da hora extra de R$ 11,70 passará para R$ 22,33. Assim, o turno de 12 horas passará para R$ 267,96”, explica.

Sobre a proposta do Programa Maria da Penha, Carla Caputi ratificou que os guardas serão capacitados para atuar em defesa das mulheres vítimas de violência; e acrescentou: “o canil será para atuação com o apoio de cães adestrados em operações especiais”.

A prefeita lembrou que, “ao longo dos anos, importantes ações foram desenvolvidas nas gestões da prefeita Carla Machado; entre elas cursos de capacitação, sedes administrativas, criação da identidade funcional, investimentos na aquisição de viaturas e equipamentos”.

Carla Caputi enumerou, ainda, a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que, segundo avaliou, possibilitou a ampliação da integração junto às demais forças de segurança; ela destacou que hoje a Guarda é administrada por servidores de carreira.

“Também destacamos que, recentemente, houve o aumento do efetivo da Guarda em mais de 40% com a convocação dos aprovados no concurso de 2019”, disse, concluindo: “nossa intenção é dar continuidade a esse trabalho visando valorizar ainda mais esses profissionais”.