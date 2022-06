Primeira etapa do curso foi iniciada na última segunda-feira e terá duração de dois meses - Foto Secom/Divulgação

Primeira etapa do curso foi iniciada na última segunda-feira e terá duração de dois meses Foto Secom/Divulgação

Publicado 08/06/2022 16:14

São João da Barra - Desenvolvido pela empresa Ferroport, com apoio do governo de São João da Barra (RJ), 25 mulheres sanjoanenses estão sendo capacitadas como operadoras de equipamentos portuários; a iniciativa faz parte da edição deste ano do programa Geração Portuária.

O curso teve início segunda-feira (06), na Escola Municipal Domingos Fernandes da Costa (Dofec) e segue com aulas até as sextas-feiras, das 12h às 18h, em um período de dois meses.

De acordo com o cronograma, após a primeira etapa, oito alunas serão selecionadas como operadoras trainee por um período de 10 meses, em regime Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela empresa.

O processo seletivo para a participação no curso, que será ministrado pelo Senai, contou com mais de 500 inscritas. A prefeita Carla Caputi participou da aula inaugural, e considerou um marco no município, afirmando que todas que integram o programa já são vitoriosas.

“É um orgulho fazer parte desse momento, dividir essa conquista com todas que fazem parte dessa turma só com mulheres do nosso município”, ressaltou a prefeita. A capacitação foi elaborada, especificamente para atender a uma demanda da Ferroport.

O gerente geral de Operações, Luiz Francisco Silva, destacou que a empresa busca com o programa o caminho da diversidade e inclusão; “esse processo está sendo construído desde o início das atividades do terminal”, resumiu.

“Um de nossos desafios era realizar a capacitação só com mulheres de São João da Barra; esperamos que elas aproveitem a oportunidade de aprendizado, pois não é um desafio pequeno”, assinalou Luiz Francisco.

A aula inaugural foi ministrada pelo professor do Senai, Cristiano Maciel Pedra; da solenidade participaram, também, representantes das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico; Educação e Cultura; Trabalho e Renda e várias outras personalidades.