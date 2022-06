A tradicional Prova Ciclística do Padroeiro São João Batista está programada para o dia 26 - Foto Secom/Divulgação

A tradicional Prova Ciclística do Padroeiro São João Batista está programada para o dia 26 Foto Secom/Divulgação

Publicado 13/06/2022 14:35

São João da Barra - Aberto na última sexta-feira (10), o Circuito Junino de São João da Barra (RJ) é “recheado” de atrações e faz parte do calendário de festividades do município, com potencial para atrair turistas de diversas cidades do Norte/Noroeste Fluminense e Região dos Lagos.

A promoção é do governo municipal, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. As competições esportivas geram muita expectativa e já estão com inscrições abertas para as provas do maior robalo vivo e barco a vela (até dia 23); corrida rústica e ciclismo (até dia 24); e natação e caiaque (até dia 28).

A orientação aos interessados é que compareçam à Coordenação de Esportes, no Estádio Municipal Manoel José Viana de Sá, das 9h às 17h, ou fazer contato pelo WhatsApp (22) 99832-5234; são exigidas cópias de carteira de identidade, CPF, conta bancária e comprovante de residência (para a categoria local).

Caso o atleta seja menor de 18 anos, além da documentação pessoal, é necessário cópia de carteira de identidade, CPF e conta bancária do responsável. A programação esportiva foi aberta oficialmente na festa de Santo Antônio, sábado (11), às 15h, com “Futebol Master 50tão”, no Estádio Municipal Manoel José Viana da Sá.

De acordo com a secretaria, a premiação ficou dividida da seguinte maneira: maior robalo vivo, R$ 1.500,00; barco a vela, R$ 9.000,00; corrida rústica, R$ 3.000,00; ciclismo, R$ 7.000,00; natação, R$ 1.500,00; caiaque, R$ 1.500,00. Os dias e os horários das competições estão definidos, por modalidades.

A prova do Maior Robalo Vivo está programada para as 6h do dia 24, no Cais do Imperador; no mesmo dia, às 9h, acontecerá a Prova de Barco a Vela, também no Cais. A Corrida Rústica do Padroeiro São João Batista, na Avenida Joaquim Thomaz Aquino Filho, terá início às 9h, no dia 25.

Na Rústica estarão competindo duas categorias: Geral (masculino e feminino) e Local (masculino e feminino). No dia 26, com início às 9h, haverá a tradicional Prova Ciclística do Padroeiro São João Batista, para as categorias Elite; Elite Local; Master A; Master B; Master C; Speed Feminino. As competições esportivas serão encerradas no dia 29, com Natação, às 8h, no Cais do Imperador, e Prova de Caiaque, às 9h.