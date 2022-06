Através de postagem no portal da prefeitura, Secretaria de Saúde orienta sobre doenças - Foto Secom/Divulgação

Publicado 09/06/2022 16:09 | Atualizado 09/06/2022 16:12

São João da Barra - As doenças virais que se tornam mais freqüentes no período de inverno levam a Secretaria de Saúde de São João da Barra (RJ) a alertar a população para ficar atenta aos sintomas; geralmente, as vítimas frequentes são pessoas de todas as faixas etárias.

Entre as doenças mais comuns no período está uma conhecida como “mão-pé-boca”, causada pelo vírus Coxsackie; a enfermidade atinge principalmente o público infantil, com idade abaixo de cinco anos e vem recebendo atenção especial da secretaria.

As pessoas devem ficar atentas aos sintomas e formas de contágio; a secretaria orienta que disponibiliza atendimento de pediatria nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), na Policlínica Municipal, além da emergência da Santa Casa de Misericórdia, em funcionamento no Centro Municipal de Emergência.

A médica pediatra Cristiane Cardoso aponta que o aparecimento de lesões no formato de vesículas em pés e boca, associadas à febre, é o sintoma principal; “sobre a transmissão, acontece via oral e fecal, através do contato direto com secreções respiratórias, lesões da doença ou fezes de pessoas infectadas”, resume.

A definição é que se trata de uma doença altamente contagiosa. A coordenadora do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Criança e Adolescente, Geisa Segundo, reforça que no município tanto o serviço ambulatorial como a emergência fazem o atendimento das crianças.

“O atendimento ambulatorial acontece após a marcação, que é feita pelo administrador da unidade mais próxima da residência, seja unidade mista ou básica de saúde”, assinala a coordenadora, concluindo: “já o atendimento de emergência é no Centro Municipal”.