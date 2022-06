Entrega do trator aconteceu na subprefeitura, sendo recebido por integrantes do setor agrícola - Foto Secom/Divulgação

Publicado 14/06/2022 16:49

São João da Barra - A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, do governo federal, acaba de entregar um trator à Patrulha Agrícola Mecanizada de São João da Barra (RJ), para reforçar o atendimento à agricultura familiar.

A entrega aconteceu nesta segunda-feira (13), na Subprefeitura, em Sabonete e atende a proposta técnica de seleção de projetos da Secretaria Municipal de Agricultura. O projeto, apresentado para a aquisição do trator, foi “Mulheres no Campo”, que surgiu em razão de ser cada vez maior a presença feminina no trabalho rural no município.

O secretário municipal de Agricultura Julinho Peixoto, afirma que o trator reforça o atendimento à agricultura familiar, “sendo que sua utilização será prioritariamente para atender às agricultoras do município; ele recebeu a máquina, juntamente com subsecretário, Wagner Barros, e o chefe de Gabinete, Aluízio Siqueira.

Peixoto contabiliza que o programa disponibiliza agora nove tratores, além de duas retroescavadeiras; “entre janeiro e maio deste ano, 1.224 produtores rurais foram atendidos pelo Programa, totalizando três mil horas trabalhadas; levando em consideração o aluguel de R$ 180 por hora, uma economia de mais de 500 mil para os agricultores”, destaca.

Julinho Peixoto resume: "a intenção da prefeita Carla Caputi é continuar apoiando a classe agrícola, visando o desenvolvimento, a dinamização e a estruturação da agricultura familiar”.