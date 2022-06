Os detalhes estão em postagem no portal da prefeitura, que orienta para as inscrições - Foto Secom/Divulgação

Publicado 22/06/2022 11:10 | Atualizado 22/06/2022 11:22

São João da Barra - Com foco em profissionais da região de atuação do complexo portuário, as empresas Porto Açu Operações, Ferroport, Vast e Dome estão inscrevendo, por conta do Programa de Estágio Técnico Integrado da Rede de Empregabilidade do Porto do Açu; as instalações ficam entre São João da Barra e Campos dos Goytacazes, ao norte do Estado do Rio de Janeiro.

As oportunidades são para a segunda turma de estágio, cujo objetivo é desenvolver as comunidades das quais o empreendimento faz parte e ampliar o compromisso das empresas com a diversidade; o governo municipal apóia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico.

As inscrições vão até quatro de julho e os interessados podem se candidatar através do banco de currículos da Rede de Empregabilidade do Porto do Açu; os detalhes estão em postagem no portal da prefeitura; estão disponibilizadas 15 vagas nas áreas relacionadas.

Os profissionais do município poderão se cadastrar para participar do processo seletivo aos cursos de formação (Eletromecânica, Eletrotécnica, Automação, Segurança do Trabalho, Mecânica, Elétrica e Edificações). No ano passado, 12 estudantes locais iniciaram suas trilhas profissionais no Porto do Açu.

Um deles, Gabriel Martins, hoje é eletricista da Ferroport; ele comenta: “me senti muito acolhido pelos meus colegas, que me abraçaram desde o início e sempre se mostraram dispostos a me ajudar na caminhada do estágio técnico”.

Gabriel destaca que entrou na equipe de Manutenção Elétrica, aprendeu bastante com a experiência inicial e está muito feliz com sua efetivação. Thiago Corrêa, gerente geral de Recursos Humanos da Porto do Açu Operações, comenta a importância da Iniciativa.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado da nossa primeira turma de estagiários técnicos e vamos manter o nosso compromisso com o desenvolvimento de oportunidades para a comunidade do entorno com esta nova edição do Programa”, diz, acrescentando: “através deste modelo de contratação local, conseguimos absorver os talentos da região”.