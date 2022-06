Carla Caputi lançou o sistema nessa quarta-feira apostando na queda da criminalidade - Foto Secom/Divulgação

Publicado 17/06/2022 15:08

São João da Barra - Reforçar a segurança da população e dar mais agilidade ao trabalho de patrulhamento ostensivo do município é a proposta da prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Caputi; para tanto, ela inaugurou nessa quarta-feira (15) o Núcleo de Inteligência (Nuint) no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

O sistema está montado na Secretaria Municipal de Segurança Pública, funcionará 24h e será executado por policiais credenciados do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) que participaram do curso de capacitação oferecido pela secretaria.

O secretário Anderson Campinho explica que “as informações solicitadas pelo policiamento de rua referentes a pessoas e veículos serão instantâneas e, caso seja confirmado mandado de prisão em aberto ou registro de furto ou roubo de veículo, ocorrerá condução para a 145ª Delegacia de Polícia Civil”.

Anderson avalia que a iniciativa será fundamental para intensificar o patrulhamento nas vias públicas, feito pela Guarda Civil, Polícia Militar e Proeis; "com mais esta 'ferramenta', eles receberão informações importantes para o desenrolar da abordagem policial”, informa.

“Além disso, termos a presença 24h de um o policial no Ciosp contribuindo para o monitoramento das câmeras", afirma o secretário, assinalando que todas as consultas serão encaminhadas via relatório para conhecimento da autoridade policial da 145ª DP.

A prefeita Carla Caputi acredita que o serviço possa contribuir com os órgãos de segurança, “oferecendo mais condições de trabalho e, consequentemente, favorecendo a segurança da população com a otimização do tempo de patrulhamento das ruas”.

Na opinião da prefeita, aumentando a ostensividade poderá cair a criminalidade; ela afirma que continuará criando condições “para que as instituições de segurança possam cada vez mais melhorar o atendimento aos cidadãos”.