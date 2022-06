A comemoração teve missa, como parte do Circuito Junino, que reuniu centenas de pessoas - Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/06/2022 17:24

São João da Barra - “Amo nossa cidade e tenho orgulho em poder fazer parte da construção desta história”, afirmou nesta sexta-feira (17) a prefeita de São João da Barra (RJ), durante solenidade pelos 172 de elevação do município à categoria de cidade; ela destacou o compromisso de contribuir para que “a chamada terra de Narcisa Amália se desenvolva ainda mais”.

“Nosso compromisso é de que São João da Barra continue avançando, se desenvolvendo, que tenhamos cada vez mais conquistas para o povo”, ressaltou a prefeita, após hastear a bandeira do município; em seguida houve missa solene, desfile cívico e exposição sobre a vida do ex-presidente Nilo Peçanha, na Antiga Casa Câmara e Cadeia.

A bandeira do Brasil foi hasteada pelo comandante da Agência da Capitania dos Portos de São João da Barra, capitão-tenente Eduardo Silva de Oliveira; hasteou a do Estado do Rio o comandante da 5ª Cia do 8º Batalhão da Polícia Militar, primeiro-tenente Luciângelo Corrêa.

A cerimônia contou a participação da Banda Musical União dos Operários, que executou o Hino Nacional durante a solenidade. Alunos da oficina livre de teatro do Palácio Cultural apresentaram a performance “A arte de Integrar”, durante a cerimônia.

A missa solene foi celebrada na Igreja Matriz de São João Batista pelos, também pelos 20 anos de fundação da Guarda Civil Municipal; em seguida Carla Caputi cortou o bolo de aniversário da cidade e compartilhou com os cidadãos na praça do padroeiro.

Vários colégios e entidades participaram do desfile cívico-escolar, organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cujo tema foi “Escola integrada: uma nova forma de aprender”,

Também desfilaram: Marinha do Brasil/Capitania dos Portos; Corpo de Bombeiros; Policia Militar; Guarda Civil; secretarias municipais; bandas União dos Operários, Amédio Venâncio da Costa, José Alves Barreto, Derly Machado, Guarda Civil de Campos e de Italva.

A festa fez parte do Circuito Junino e foi encerrada com show de Felipe Araújo, com início às 21h, no palco oficial. São João da Barra fica na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, em extensão territorial de 455 km² e conta com cerca de 40 mil habitantes.

O município é vizinho de São Francisco de Itabapoana (que já foi seu distrito) e Campos dos Goytacazes; muitos o chamam de “Terra de Narcisa Amália”, sanjoanense histórica, primeira mulher no Brasil a se profissionalizar como jornalista, ganhando projeção nacional escrevendo textos em defesa da Abolição da Escravatura, da mulher e dos oprimidos em geral.