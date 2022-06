As aulas acontecerão no Palácio Cultural e só poderá participar quem tiver mais de 13 anos - Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/06/2022 17:03

São João da Barra - Aberto somente a pessoas que tenham mais de 13 anos de idade, um projeto de oficina de vídeoterapia começa a ser desenvolvido em São João da Barra na próxima terça-feira (21), por meio da Secretaria de Educação e Cultura; será realizada no Palácio Cultural Carlos Martins.

O evento acontecerá todas as terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, e o material básico utilizado é um celular; segundo o instrutor, jornalista e terapeuta holístico Lucas Ferreira, serão também produzidos vídeos terapêuticos que promovam a saúde mental e psicológica do aluno.

O objetivo principal apontado é orientar sobre o uso consciente das ferramentas tecnológicas promovendo uma reflexão sobre os efeitos psicológicos e emocionais que afetam a vida do indivíduo e da sociedade; na estrutura, acontecerão também, explicações teóricas e práticas de técnicas audiovisuais.

Entre as práticas estão fotografar, filmar e editar vídeos, além de debates e exibição de filmes. "A intenção é, por intermédio da oficina, levar o conhecimento prático”, reforça Lucas Ferreira, acrescentando que, além de aulas práticas o aluno irá participar de aulas construtivas e terapêuticas.

“Com isto, os alunos estarão aprendendo e descobrindo como essas ferramentas tecnológicas podem ajudar e, também, afetar a saúde mental do indivíduo ou de grupos sociais”.