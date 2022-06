O "Desfile de Noivas" chega a 21ª edição nesta segunda, com exibições de 20 participantes - Foto Arquivo/Secom

Publicado 20/06/2022 15:44

São João da Barra - Se alguém disser que São João da Barra, ao Norte do Estado do Rio de Janeiro, é considerado um “município festeiro” não estará exagerando; um dos exemplos está na programação do Circuito Junino, com “eventos de época” que têm atraído visitantes de cidades como Campos dos Goytacazes, São Francisco de Irabapoana, Quissamã e outras da região.

O Concurso de Carroças Ornamentadas, realizado na noite de sábado (18), foi mais um exemplo, exibindo bom gosto e criatividade dos oito participantes; a vencedora, com 89 pontos, apresentou o tema “A Volta da Asa Branca”, recebendo troféu e R$ 800.

Com 80 pontos, a carroça “São João”, foi a segunda colocada, levando R$ 600; obtendo um ponto a menos (79), a terceira premiação (R$ 400) coube a apresentação de “Rosovemos Casar”; em quarto lugar, com 71 pontos, a carroça “Circuito Junino”, recebeu R$ 200.

Composta por três integrantes, a comissão julgadora levou em considerações criatividade, originalidade e animação. Para esta segunda-feira (20), a programação do Circuito prevê “Desfile de Noivas”, com início às 20h, no Espaço de eventos culturais, à Avenida Joaquim Thomaz de Aquino Filho.

O coordenador, Luiz Fabiano Machado, assinala que é a 21ª edição do desfile, “que terá a participação de 20 casais, damas de honra e debutantes apresentando looks variados, com as tendências do momento”; ele adianta que “as novidades são peças de lua de mel”. A apresentação será de Guilherme Giró, e a coleção de vestidos do estilista Edy Black.