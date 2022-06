Janne Robberstad está em São João da Barra para passar uma semana fazendo pesquisas - Foto Secom/Divulgação

Janne Robberstad está em São João da Barra para passar uma semana fazendo pesquisas Foto Secom/Divulgação

Publicado 28/06/2022 19:13

São João da Barra - Depois de firmar convênio de cooperação com São Francisco de Itabapoana (RJ), a professora, pesquisadora e artista norueguesa Janne Robberstad fez a apresentação, nesta terça-feira, 28, do workshop “Creative STEAM-education” para profissionais da Secretaria de Educação e Cultura de São João da Barra; antes, fez visita à Escola Estadual Alberto Torres e ao Centro Municipal de Educação Avançada, na localidade de Mato Escuro.

Durante a semana, a pesquisadora estará realizando visitas a unidades escolares e oficinas para professores e artistas, além de participar da apresentação da I Ópera Brasileira de Ciência, projeto envolvendo música e conhecimento científico.

O evento acontecerá na próxima quinta-feira (30), no Cine Teatro São João, às 9h, destinado a alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental; acompanhada da coordenadora de Inglês da Secretaria de Educação e Cultura, Lilian Miranda, e do historiador André Pinto, ela visitou nessa segunda-feira, o centro histórico de São João da Barra.

“É um prazer receber a professora Janne no município; ela traz propostas inovadoras de ensino-aprendizagem e nos permite fazer um grande intercâmbio cultural’, pontua Lilian Miranda, acrescentando: “poder proporcionar essa experiência aos nossos professores e alunos é muito importante e prazeroso”.

A programação continua nesta quarta-feira (24), às 13h (com visita a CasaDuna, em Atafona) e, às 15h (no Palácio Cultural Carlos Martins) quando haverá momento de diálogo com os artistas e profissionais da cultura do município. "Vejo que é uma cidade bela, poderosa em suas histórias”, comenta Janne Robberstad.

A pesquisadora destaca que, durante o tour na cidade e no museu (casa de Câmara e Cadeia) ela percebeu que a história é fascinante; “no geral eu realmente gosto do Brasil e dos brasileiros; tenho certeza que eu vou aproveitar muito essa semana", assinala.

O projeto Ópera Brasileira da Ciência é desenvolvido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) em parceria com os municípios de São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e Santa Maria Madalena.

O objetivo do projeto é desenvolver a criatividade dos alunos, estimular o trabalho colaborativo e promover o desenvolvimento do Ópera Mundial da Ciência. O professor Marcelo Souza, do diretor do Clube de Astronomia Louis Cruls, é o coordenador do projeto no Brasil.