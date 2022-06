A campanha de doação de animais está sendo anunciada em postagem no portal do governo - Foto Secom/Divulgação

Publicado 27/06/2022 15:45

São João- Mesmo envolvido diariamente com ações de combate ao Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chicungunya e zika vírus, o Núcleo de Controle de Zoonozes (NCZ) de São João da Barra, na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, não descuida de animais que são abandonados nas ruas do município.

Por meio de campanhas de adoção, o NCZ – que integra à Secretaria Municipal de Saúde - busca estimular a posse responsável e abolir a prática do abandono de animais em vias públicas; nessa terça-feira, durante os festejos de São Pedro, mais um evento neste sentido estará sendo realizado pelo órgão.

Será das 14n às 18h, na Rua Senhor dos Passos nº 46, com ofertas de cães e gatos; a orientação é que, para participar da feira de doações a pessoa (tanto para oferecer, quanto receber o animal) terá de ter mais de 18 anos e apresentar os documentos pessoais no local. O NCZ orienta que os animais adotados irão receber uma consulta veterinária com vermifugação gratuita em dia, com agendamento pelo órgão.

Quanto às ações contra o Aedes aegypti, o NCZ intensifica investidas na prevenção à proliferação do mosquito, não apenas desdobrando o trabalho para eliminar focos, mas, também, orientando a população a ser parceira.

Os agentes de combate às endemias permanecem diariamente nas ruas, nos bairros e distritos, fazendo visitas domiciliares, se restringindo á área de frente, lados e fundos do quintal ou terreno; os moradores são orientados sobre focos de proliferação e como eliminá-los.