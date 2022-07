Para ser vacinado o cão deve ter mais de três meses e atendimento volante irá até o dia 29 - Foto Secom/Divulgação

Publicado 02/07/2022 16:07

São João da Barra - Quem tem cão e gato no município de São João da Barra (RJ) e não quer deixá-los desprotegidos de doença comum aos animais, chamada “raiva”, deve ficar atento; na próxima terça-feira (05) terá início a vacinação antirrábica, com atendimento volante das 9h às 13h.

De acordo com o Núcleo de Controle de Zoonozes (NCZ), será um dia por localidade, começando pelo quinto distrito; filhotes com menos de três meses, fêmeas gestantes e amamentando não recebem a vacina; o atendimento volante irá até o dia 29 de julho.

Já está definido que seis de agosto será o Dia D da campanha de vacinação em diversos postos fixos nos seis distritos do município, das 8h às 13h; “na sede do município o atendimento será no Ciep-265 Municipalizado Profª. Gladys Teixeira e no Posto de Saúde do Bairro Nova São João da Barra”, informa o NCZ.

Em Atafona a aplicação da vacina será na sede da Secretaria Municipal de Pesca e no aeródromo, no bairro Carrapicho; em Grussaí, no estabelecimento Gersen Gás, na Praça de Santo Amaro, na quadra da creche, do outro lado da Lagoa, e na Praça Nossa Senhora Aparecida.

Já no quarto distrito o posto de vacinação fixo no Dia D será na Praça de Cajueiro; no quinto distrito o atendimento acontecerá no campo de futebol do Açu, no posto de saúde de Sabonete e na Unidade Mista de Saúde de Mato Escuro; em Barcelos, na praça principal da localidade e no Estádio Municipal José Dutra, em Roças Velhas.

O cronograma de atendimento volante é o seguinte: Dia 05 - Quixaba (praça); 06 - Campo de Areia (praça); 07 - Pipeiras (praça); 08 - Palacete (praça); 12 - Vila da Terra (em frente à mercearia); 13 - Caetá (praça); 14 - Cazumbá (praça); 15 - Água Preta (marquise de ponto de ônibus).

A programação segue: Dia 19/07 - Iquipari (próximo à mercearia do Cacau); 20 - Degredo (praça); 21 - Chapéu de Sol - (Praça São João Maria Vianey); 22 - Rua Nova (praça); 26 - Atafona (Praça do Meireles); 27 - Atafona (Jardim das Palmeiras, em frente à padaria); 28 - São João da Barra (Praça Estação das Artes); 29 - São João da Barra (Bairro de Fátima).