No portal oficial, a prefeitura resume dados sobre as inscrições, que começam nesta quarta-feira - Foto Secom/Divulgação

No portal oficial, a prefeitura resume dados sobre as inscrições, que começam nesta quarta-feira Foto Secom/Divulgação

Publicado 06/07/2022 11:44

São João da Barra - Quem tiver ensino fundamental completo e estiver interessado em ingressar no mercado de pintura industrial de paredes, mas depende de experiência, em São João da Barra (RJ), a prefeitura do município está com inscrições abertas para curso profissionalizante.

São 25 vagas para o curso profissionalizante de pintor industrial (rolo e trincha), que será realizado na localidade de Mato Escuro, no quinto distrito, em parceria com a Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Abertas nesta quarta-feira (06), as inscrições vão até o próximo dia 13, na Rua Principal, em frente à E.M. José Alves Barreto (pousada do Ademar), em Mato Escuro, com prioridade para moradores de localidades próximas, de acordo com a ordem de inscritos.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, os interessados devem comparecer das 10h às 16h, portando comprovante de escolaridade e cópias de RG, CPF e comprovante de residência; o curso será realizado no Centro Municipal de Educação Avançada (Cmea) em Mato Escuro, com as aulas começando dia 18 no período noturno, das 18h às 21h, com carga horária de 200 horas.