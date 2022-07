A exposição está no térreo da Casa de Cultura João Oscar do Amaral, antiga Casa de Câmara e Cadeia - Foto Secom/Divulgação

A exposição está no térreo da Casa de Cultura João Oscar do Amaral, antiga Casa de Câmara e Cadeia Foto Secom/Divulgação

Publicado 13/07/2022 15:41

São João da Barra - “Nilo Peçanha: 150 anos” é o título de exposição realizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São João da Barra (RJ), sobre o filho de Campos dos Goytacazes (RJ) que chegou à presidência da República; o evento acontece no térreo da Casa de Cultura João Oscar do Amaral Pinto -- Antiga Casa de Câmara e Cadeia.

A visitação pública está programada até o dia 17 de julho, das 9h às 18h nos dias de semana e das 18h às 22h sábado e domingo; já passaram pela mostra cerca de 700 alunos das redes pública e particular do município; o Instituto Histórico e Geográfico de Campos, juntamente com o Museu Histórico do vizinho município e a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima estão apoiando a iniciativa.

A Secretaria de Educação explica que o conteúdo histórico e identidade visual da exposição são de autoria do publicitário e pesquisador de história regional Genilson Paes Soares; “além da biografia e curiosidades da vida de Nilo Peçanha, historiador e estadista da Primeira Republica, também estão expostas representações simbólicas inéditas”.

O ex-presidente nasceu em Campos dos Goitacazes (RJ), onde fez o primário; em seguida, cursou o secundário na cidade do Rio de Janeiro; estudou na Faculdade de Direito de São Paulo e depois ingressou na Faculdade de Direito do Recife, quando se bacharelou em 1887. De acordo com o portal Biografia, ele era descendente de importante família de políticos.

Nilo Peçanha voltou para Campos em 1888, para exercer a profissão de advogado; “atraído pela política, fundou, o Clube Republicano de Campos e candidatou-se à Câmara dos Deputados do Império nas eleições de 1889, mas não conseguiu se eleger”.

Segundo ainda o Portal Biografia, depois, após conseguir chegar ao Congresso Constituinte, se tornou presidente do estado do Rio de Janeiro; (“Nilo Peçanha foi vice-presidente de Afonso Pena e, com a morte deste, assumiu a presidência da República, permanecendo no poder entre 1909 e 1910”).