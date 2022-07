O estoque de bolsas de sangue no Hemocentro que funciona no Ferreira Machado está reduzido - Foto Secom/Divulgação

Publicado 14/07/2022 17:29

São João da Barra - Responsável pelo atendimento a vários municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, o Hemocentro do Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes, tem passado por momentos de dificuldades; com crise no estoque, “pede socorro”, para continuar ajudando a salvar vidas.

Nem todos os municípios beneficiados se sensibilizam, mas não é o caso de São João da Barra que, por meio do Instituto pela Vida - Doando Esperança, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, prepara mais uma campanha de doação de sangue para o próximo dia 28.

A iniciativa tem também a participação do próprio Hemocentro, através da unidade móvel, que estará, das 7h às 15h, no estacionamento do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Municipalizado Professora Gladys Teixeira, na sede do município.

A secretaria de São João da Barra informa que o objetivo é abastecer o banco do Hemocentro do Ferreira Machado e orienta que podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, que devem pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde, alimentado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação.

“O doador deve apresentar documento oficial com foto. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente”, diz o órgão, assinalando que não há restrições para doação de quem já contraiu a forma leve da Covid-19, porém é necessário esperar 30 dias para doar sangue.

“As pessoas que foram imunizadas com a vacina Coronavac só poderão doar após 48h e com as vacinas AstraZeneca Janssen e Pfizer, após sete dias”, resume a secretaria. Quem preferir doar no próprio Hemocentro, em Campos, basta comparecer ao banco no Hospital Ferreira Machado.