Os detalhes estão publicados no portal da prefeitura, em postagem que anuncia a iniciativa - Foto Secom/Divulgação

Publicado 21/07/2022 13:44

SÃO João da BARRA - Jovens em situação de vulnerabilidade social estarão sendo preparados para o mercado de trabalho em São João da Barra, no Norte do Estado do Rio de Janeiro; a iniciativa é da prefeitura, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee-RJ), estando programada uma série de cursos a partir de agosto.

Já está definido que as atividades serão realizadas no formato híbrido, tendo como polos as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que integram o projeto Jovem Alerta e irão constar de encontros semanais, em dois turnos.

As inscrições já estão abertas e cada turma terá no máximo 30 participantes por turno. Segundo a programação, o projeto começa pelas localidades de Barcelos e Açu, com encerramento em outubro, e ainda este ano será estendido às outras quatro unidades do Cras no município: Sede, Atafona, Grussaí e Sabonete.

A Secretaria de Comunicação (Secom) explica que os encontros acontecem a partir do dia dois em Barcelos e do dia três no Açu; “vão abordar temas como acolhida, juventude e trabalho, dicas para confecção de currículos, conceitos, contextos e preconceito, empreendedorismo e economia social, questões de gênero e gravidez na adolescência, participação e direitos e projeto de vida”.

A coordenadora de Juventude e Políticas Públicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Elenine Franco, afirma que o projeto marca o mês dedicado à juventude, que contará também com um festival; “serão várias atividades em agosto, encerrando com uma feira de empreendedorismo que terá parceria do Porto do Açu”.

Elenine acrescenta que, “além do projeto em parceria com o Ciee, que vai preparar os jovens e também cadastrá-los nas empresas para vagas de trabalho e estágio, estamos organizando o 1º Festival da Juventude de São João da Barra, que contará com uma série de eventos, focados especialmente na qualificação dos jovens sanjoanenses”.