Carla Caputti ouve secretários e representantes da população, antes de definir as realizações Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/07/2022 11:10

São João da Barra - “Faço questão de acompanhar cada etapa de tudo que está sendo feito, de conversar diretamente com a população, ouvir os anseios, explicar sobre nossos desafios e nossos projetos”. A declaração da prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Caputti, resume sua proposta de “governar com o povo”, na marca de 100 dias de governo, completados na última sexta-feira (15).

“Temos trabalhado incansavelmente para promover ações em todos os distritos, para avançar e ampliar o que já vinha sendo feito por nosso governo no período em que eu era vice-prefeita”, diz a ex-vice prefeita, que assumiu a titularidade no dia cinco de abril, com a saída de Carla Machado, que se lançou pré-candidata a deputada estadual.

Caputti entende que a troca de idéias e de experiências com a população tem sido fundamental para o avanço das ações do governo em várias áreas da administração pública, “beneficiando comunidades de todos os distritos.

Através da Secretaria de Comunicação (Secom), Carla Caputti ressalta alguns pontos da sua administração. “Além do retorno das festividades no município, que estavam suspensas durante a vigência das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a gestão se destaca por uma série de serviços e obras que atendem a reivindicações da população”.

A postagem assinala que no início de julho, a prefeita anunciou um pacote de obras para o Açu, cujos projetos já estão sendo realizados; “o anúncio foi feito durante uma visita à localidade para acompanhar a instalação de lâmpadas de led na iluminação pública; o Açu vai ganhar um complexo de lazer e esportes (balneário) e uma praça”.

“A Prefeitura também vai drenar as ruas e ampliar a rodoviária, além de executar melhorias nas unidades de saúde e no campo de futebol”, acentua o texto, no qual a prefeita resume: “são várias ações sendo executadas e diversos projetos concretos, já em andamento, que vão contribuir para melhorar a qualidade de vida da população”.

Carla Caputti lembra também que os eventos públicos voltaram a ser realizados (depois de quase dois anos suspensos por causa da pandemia) e conclui: “seguimos confiantes, comprometidos com o trabalho; sabendo que há desafios, que nem tudo ocorre na velocidade com que gostaríamos, mas temos, sobretudo, responsabilidade e dedicação”.