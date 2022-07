Carla Caputi esteve no Açu, acompanhada de secretários, onde assinou o contrato das obras - Foto Secom/Divulgação

Publicado 22/07/2022 16:06

São João da Barra - A reforma no Estádio Municipal Geraldo Nunes Barreto, na Praia do Açu, quinto distrito de São João da Barra (RJ) foi iniciada nessa quarta-feira (21). A prefeita Carla Caputti esteve no local, onde assinou o contrato de serviço, acompanhada dos secretários de Turismo, Esporte e Lazer, Edivaldo Machado, e de Obras e Serviços, Alexandre Rosa.

O projeto inclui troca de alambrado, pintura, recuperação no sistema de iluminação com lâmpadas de led e adequação nos vestiários e banheiros, com acessibilidade; dois pergolados, que se encontram deteriorados também serão substituídos, estando previstos, ainda, reparos nas duas churrasqueiras.

Orçada em R$ 416 mil, a obra deverá estar concluída até o final deste mês - a parte relacionada ao campo, com a substituição dos 10 postes de iluminação atuais por postes de 11 metros de altura, seguindo o padrão da concessionária de energia; a entrega do restante está prevista para agosto.

Carla Caputti avaliou que o espaço é uma importante opção de lazer e prática esportiva para a região do quinto distrito e que a reforma atende a um desejo da população; “estivemos no Açu recentemente conversando com os moradores e anunciamos obras para a localidade”.

“Agora, estamos aqui para o início das melhorias no estádio municipal e dizer que, nas próximas semanas começaremos as obras de reforma da quadra e pintura da Escola Municipal Chrisanto Henrique de Souza”, ressaltou a prefeita; no início de julho ela esteve no quinto distrito acompanhando a instalação de lâmpadas de led na iluminação pública.

Naquela oportunidade, Carla Caputi anunciou a construção de um complexo de lazer e esportes, a ampliação da rodoviária e a construção de uma praça, “que estão em fase de estudo para desapropriação, além de melhorias em postos de saúde e no campo de futebol”; informou ainda que a prefeitura está realizando um estudo de drenagem para melhorias nas ruas do Açu.