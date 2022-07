Em ação que contou com participação também de pescadores, o manguezal recebeu limpeza - Foto Secom/Divulgação

Publicado 27/07/2022 18:17

São João da Barra - Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos e da Coordenação Municipal de Defesa Civil de São João da Barra não deixaram o Dia Mundial de Proteção do Manguezal passar em branco no município, nessa terça-feira (26); para tanto, contaram com apoio do Grupamento Ambiental da Guarda Municipal e de pescadores.

A iniciativa foi marcada com realização de uma limpeza nas ilhas fluviais da Área de Proteção Ambiental (APA) da Companhia Estadual de Habitação (Cehab), resultando na coleta de 500 quilos de resíduos; as equipes percorreram de barco o trecho do Rio Paraíba do Sul da Sede do município em direção à praia.

Nas áreas de mangue, fizeram a limpeza, com proposta principal de contribuir para a recomposição do ecossistema local. O subsecretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos, Alex Ramos, ressalta a importância da preservação nos manguezais, “que são berçários naturais de várias espécies de peixes e crustáceos e locais de alimentação, abrigo, nidificação e repouso de aves”.

“Precisamos preservar esse ecossistema e minimizar os impactos que impedem que eles desempenhem seu papel na natureza”, sugere o subsecretário; o biólogo da secretaria, Marcelo Paixão Reis, reforça: “os manguezais são caracterizados como ecossistema costeiro de transição entre o ambiente marinho e terrestre, e nele está presente grande biodiversidade de fauna e flora”.

De acordo ainda com o biólogo, “os manguezais também atuam como potenciais agentes ‘filtrantes’, visto que as espécies de mangue possuem como uma de suas características a capacidade de armazenar materiais de nutrientes dissolvidos, melhorando assim a qualidade da água”.

A secretaria explica que a região de mangue localizada no bairro da Cehab, em Atafona, é protegida pelo decreto municipal nº 034/21, de 20 de abril de 2021, que dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Cehab (APA Cehab); “o objetivo a preservação do conjunto natural e paisagístico do município”.