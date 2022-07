A estrategia para limpeza dos postes começou a ser definida em reunião na última quarta-feira - Foto Secom/Divulgação

Publicado 31/07/2022 17:32

São João da Barra - Na busca de minimizar o impacto da poluição visual ocasionada pela quantidade de cabos em desuso e arriados em alguns pontos da cidade, a Secretaria de Planejamento e Informatização de São João da Barra (RJ) está recorrendo às empresas provedoras de internet do município; a proposta é para que seja realizada uma limpeza conjunta dos postes.

Na última quarta-feira (27), os representantes das empresas se reuniram com o secretário, Allan Barcelos e se comprometeram a montar um cronograma do mutirão, começando pelas ruas principais da sede; a discussão sobre a execução das ações deverá ter desdobramento neste início de semana.

No entanto, já está definido que as caixas de distribuição até a casa do cliente serão compartilhadas; com isto, está prevista a geração de redução de custos operacionais. Segundo Alan, a prefeitura também vai solicitar à operadora Oi a retirada dos cabos de telefonia fixa desativados.

A concessionária Enel também será acionada; "a ideia é realizar uma segunda reunião daqui a 30 dias entre os provedores para ver como está o andamento da limpeza”, diz o secretário, adiantando que “daqui a 45 dias deverá acontecer uma terceira reunião com representantes dos provedores e da Enel para discutir a normatização da utilização dos postes".