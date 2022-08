Os profissionais que participaram do curso se mostraram entusiasmados com as experiências - Foto Secom/Divulgação

Publicado 08/08/2022 19:35

São João da Barra - A realização do teste rápido, visando ampliar o acesso ao diagnóstico precoce das infecções sexualmente transmissíveis,está sendo descentralizado para as unidades de saúde em São João da Barra (RJ); a medida faz parte do programa DST/Aids e do Serviço Especializado em Engenharia e em Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde.

Está prevista também a promoção da educação permanente de redução e prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes. Dentro da proposta, a secretaria concluiu, nesta segunda-feira (08), no auditório da Santa Casa de Misericórdia, a capacitação de 15 enfermeiros em testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C.

O curso tratou ainda da apresentação do fluxograma de procedimentos em caso de acidente de trabalho; outro objetivo foi estabelecer sistemática de atendimento nos diferentes níveis de complexidade que permita diagnóstico, condutas e medidas preventivas após exposição a material biológico.

Prioritariamente, o procedimento tem foco na transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV), o da hepatite B (HBV) e da hepatite C (HCV); a capacitação foi ministrada pela coordenadora municipal do programa DST/Aids e multiplicadora de tecnologia da Secretaria Estadual de Saúde e Laboratório Central Noel Nutells (Lacen), Hélia Vargas.

Segundo a Secretaria de Saúde, os testes rápidos continuam sendo feitos também na sede do Programa DST/Aids, na Policlínica Municipal, das 9h às 16h, ou nas unidades de Estratégia Saúde da Família mediante agendamento prévio; “o resultado sai em no máximo 30 minutos e nos casos positivos é solicitado um exame laboratorial de sangue para confirmação”.